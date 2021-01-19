В цифровом комитете Рады выступают против регулирования интернета

Определенные правила могут существовать для операторов, но не должны распространяться на интернет.

В комитете Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации не поддержали идею Минцифры о необходимости создания регулятора безопасности в интернете. Замглавы комитета Александр Федиенко заявил, что выступает против любого регулирования в сети, так как это свободная информационная зона.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Я лично против любого регулирования в интернете, потому что интернет – свободная сеть. Она – не принадлежность какой-либо страны. В большинстве случаях агрегаторы, которые загружают контент, даже не находятся на территории Украины. Страна, по моему мнению, не имеет права вмешиваться в работу интернета, – сказал Фесенко во время международной конференции "Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы".

Он добавил, что определенные правила могут существовать для операторов, но не должны распространяться на интернет.

"Могут быть некоторые правила касательно операторов, но мы должны не правила налагать на интернет, мы должны воспитывать общество", – сказал Федиенко.

Он также сообщил о том, что профильный комитет Верховной Рады сейчас работает над двумя законопроектами по кибербезопасности.

"У нас нет такого законопроекта. Мы сейчас работаем над вопросами объектов критической инфраструктуры и критической информационной инфраструктуры", – сказал Федиенко.

Отметим, министерство цифровой трансформации считает необходимым создать новый орган – регулятор безопасности в интернете. Он должен формировать соответствующую политику и реализовывать ее.