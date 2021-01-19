У цифровому комітеті Ради виступають проти регулювання інтернету

Певні правила можуть існувати для операторів, але не повинні поширюватися на інтернет.

У комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації не підтримали ідею Мінцифри про необхідність створення регулятора безпеки в інтернеті. Заступник голови комітету Олександр Федієнко заявив, що виступає проти будь-якого регулювання в мережі, так як це вільна інформаційна зона.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

"Я особисто проти будь-якого регулювання в інтернеті, тому що інтернет — вільна мережа. Вона не належить будь-якій країні. У більшості випадках агрегатори, які завантажують контент, навіть не перебувають на території України. Країна, на мою думку, не має права втручатися в роботу інтернету, — сказав Фесенко під час міжнародної конференції "Безпечний онлайн 2020: сучасні виклики".

Він додав, що певні правила можуть існувати для операторів, але не повинні поширюватися на інтернет.

"Можуть бути деякі правила щодо операторів, але ми повинні не правила накладати на інтернет, ми повинні виховувати суспільство", — сказав Федієнко.

Він також повідомив про те, що профільний комітет Верховної Ради зараз працює над двома законопроектами з кібербезпеки.

"У нас немає такого законопроекту. Ми зараз працюємо над питаннями об'єктів критичної інфраструктури і критичної інформаційної інфраструктури", — сказав Федієнко.

Відзначимо, міністерство цифрової трансформації вважає за необхідне створити новий орган — регулятор безпеки в інтернеті. Він повинен формувати відповідну політику і реалізовувати її.