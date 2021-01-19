В Минцифры говорят о создании государственного регулятора безопасности в интернете

Этот орган должен иметь полномочия и возможности для блокирования и удаления контента.

Министерство цифровой трансформации считает необходимым создать новый орган – регулятор безопасности в интернете. Он должен формировать соответствующую политику и реализовывать ее.

"Этот орган должен защищать права пользователей в интернете, иметь полномочия и возможности для блокирования и удаления контента", – сказала директор директората европейской интеграции Минцифры Гульсана Мамедиева, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, в настоящее время Украина совместно с Великобританией, Австралией и Германией разрабатывает новые регуляторные подходы для преодоления угроз в интернете. "Но ни одна из стран еще не создала нормативную базу", – признала она.

"Мы сейчас объединяем усилия, чтобы сформировать последовательный и пропорциональный подход для свободного, открытого и безопасного интернета", – сообщила Мамедиева.

Между тем, система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры в период с 13 по 19 января 2021 года зафиксировала 4,7 млн подозрительных событий, что на 6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство таких событий касается сетевого сканирования (26%), попыток похищения информации (23%), получения прав пользователя (21%) и прав администратора (18%), а также подозрительного исполняемого кода (6%).

Система защищенного доступа заблокировала 47,3 тыс. разных видов атак, что на 10% меньше, чем на предыдущей неделе.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1,03 тыс. киберинцидентов, что на 41% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (99%). Практически все инциденты (99%) связаны с распространением вредоносного программного обеспечения (ПО).

Напомним, Минцифры подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с неприбыльной организацией Stellar Development Foundation (SDF), в рамках которого стороны будут работать над разработкой стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине. SDF, занимающаяся развитием одноименной open-source платформы для валютных операций, официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.

Минцифры провело онлайновую конференцию, в ходе которой глава ведомства Михаил Федоров подвел итоги года, а также рассказал о планах на следующий год.