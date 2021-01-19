У Мінцифрі говорять про створення державного регулятора безпеки в інтернеті

Цей орган повинен мати повноваження і можливості для блокування і видалення контенту.

Міністерство цифрової трансформації вважає за необхідне створити новий орган — регулятор безпеки в інтернеті. Він повинен формувати відповідну політику і реалізовувати її.

"Цей орган повинен захищати права користувачів в інтернеті, мати повноваження і можливості для блокування і видалення контенту", — сказала директор директорату європейської інтеграції Мінцифри Гульсана Мамедієва, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновника, в цей час Україна спільно з Великобританією, Австралією і Німеччиною розробляє нові регуляторні підходи для подолання загроз в інтернеті. "Але жодна із країн ще не створила нормативну базу", — визнала вона.

"Ми зараз об'єднуємо зусилля, щоб сформувати послідовний і пропорційний підхід для вільного, відкритого і безпечного інтернету", — повідомила Мамедієва.

Тим часом, система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів України і об'єктів критичної інфраструктури в період із 13 до 19 січня 2021 року зафіксувала 4,7 млн підозрілих подій, що на 6% менше, ніж на попередньому тижні.

Переважна більшість таких подій стосується мережевого сканування (26%), спроб викрадення інформації (23%), отримання прав користувача (21%) і прав адміністратора (18%), а також підозрілого виконуваного коду (6%).

Система захищеного доступу заблокувала 47,3 тис. різних видів атак, що на 10% менше, ніж на попередньому тижні.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA в цей період зареєструвала і опрацювала 1,03 тис. кіберінцідентів, що на 41% менше, ніж на попередньому тижні. Переважна більшість оброблених інцидентів стосується недержавного сектора (99%). Практично всі інциденти (99%) пов'язані з поширенням шкідливого програмного забезпечення (ПО).

Нагадаємо, Мінцифри підписало меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з неприбутковою організацією Stellar Development Foundation (SDF), у рамках якого сторони будуть працювати над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні. SDF, що займається розвитком однойменної open-source платформи для валютних операцій, офіційно почне свою діяльність в Україні в серпні 2021 року.

Мінцифри провело онлайнову конференцію, в ході якої глава відомства Михайло Федоров підвів підсумки року, а також розповів про плани на наступний рік.