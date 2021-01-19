Госкино в прошлом году не запретило ни одного российского фильма

В украинский кинопрокат в 2020 году вышла только одна российская лента.

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрации был разрешен один.

Об этом говорится в ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации, в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", – говорится в сообщении

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства – "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного. По итогам рассмотрения, фильм был разрешен для кинопроката на территории Украины.

Всего Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских.

Отметим, в 2020 году в кинопрокат вышло 20 украинских фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства по вопросам кино, еще 92 проекта запущены в производство.