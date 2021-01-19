Держкіно торік не заборонило жодного російського фільму

В український кінопрокат у 2020 році вийшла лише одна російська стрічка.

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрації був дозволений один.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"За висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування, у 2020 році заборонених фільмів виробництва Російської Федерації немає", — йдеться в повідомленні

Відзначається, що на розгляд Експертної комісії в минулому році був переданий тільки один фільм російського виробництва — "Зворотній зв'язок" режисера Олексія Потрібного. За підсумками розгляду, фільм був дозволений для кінопрокату на території України.

Всього Держкіно заборонило в 2018 році три російські серіали і надало дозвіл на прокат трьох російських фільмів, а в 2019 році заборонило п'ять фільмів, з яких два російських.

Відзначимо, в 2020 році в кінопрокат вийшло 20 українських фільмів, створених за підтримки Державного агентства з питань кіно, ще 92 проекти запущені у виробництво.