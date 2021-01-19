Митрополит Епифаний освятил воду Днепра (фото)

В богослужении приняли участие представители местной власти, общественные деятели и верующие.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний по случаю празднования Крещения Господнего освятил воду Днепра в Гидропарке.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что предстоятелю ПЦУ сослужили архиепископ Вышгородский Агапит и приглашенное духовенство.

В богослужении приняли участие представители местной власти, общественные деятели и верующие.

"В завершение службы митрополит Епифаний освятил воды Днепра и окропил присутствующих освященной крещенской водой", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, христиане восточного обряда 19 января празднуют Крещение Господне, или Богоявление. В этот день мэр Киева Виталий Кличко нырнул в прорубь в затоке около парка Дружбы народов. Он также призвал украинцев не нырять в ледяную воду без подготовки организма.