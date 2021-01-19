Крещение-2021: В Киеве с утра уже ныряют в ледяную воду

Не обошел стороной традицию и мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве люди собрались возле водоемов, чтобы окунуться в ледяную воду. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Не смотря на пандемию коронавируса и на то, что в в Православной церкви Украины рассказали, что традиция нырять в прорубь — не украинская и не поможет "смыть" грехи, возле прорубей собрались смельчаки, чтобы окунуться воду в сильный мороз. Согласно данным гидрометцентра, температура воздуха в столице — 15 градусов мороза.

Издание пишет, что люди с самого утра пришли к Днепру и говорят, что это "незабываемые эмоции". По словам смельчаков, "процедура придает сил на год и смывает весь негатив".

Фото: Pavlovsky News

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Не обошел стороной традицию и мэр Киева Виталий Кличко. Киевский градоначальник нырнул в прорубь в затоке около парка Дружбы народов.

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Кличко призвал украинцев не нырять в ледяную воду без подготовки организма.

Напомним, в день Крещения 19 января на водных объектах в Украине будут дежурить почти 2 тысячи спасателей. В ГСЧС рассказали о правилах безопасного погружения в воду.