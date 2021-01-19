Хрещення-2021: У Києві вже від ранку пірнають у крижану воду

Не оминув стороною традицію і мер Києва Віталій Кличко.

У Києві люди зібралися біля водойм, щоб зануритися в крижану воду. Про це повідомляє PavlovskyNews.

Не дивлячись на пандемію коронавірусу і на те, що в Православній церкві України розповіли, що традиція пірнати в ополонку — не українська і не допоможе "змити" гріхи, біля ополонок зібралися сміливці, щоб зануритися воду в сильний мороз. Згідно даним гідрометцентру, температура повітря в столиці — 15 градусів морозу.

Видання пише, що люди з самого ранку прийшли до Дніпра і кажуть, що це "незабутні емоції". За словами сміливців, "процедура додає сил на рік і змиває весь негатив".

Фото: Pavlovsky News

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Не оминув стороною традицію і мер Києва Віталій Кличко. Мер Києва пірнув в ополонку в затоці біля парку Дружби народів.

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Кличко закликав українців не пірнати в крижану воду без підготовки організму.

Нагадаємо, в день Водохреща 19 січня на водних об'єктах в Україні чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників. У ДСНС розповіли про правила безпечного занурення в воду.