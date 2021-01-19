Митрополит Єпіфаній освятив воду Дніпра (фото)

У богослужінні взяли участь представники місцевої влади, громадські діячі та віряни.

Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній з нагоди святкування Хрещення Господнього освятив воду Дніпра в Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Відзначається, що предстоятелю ПЦУ співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт і запрошене духовенство.

У богослужінні взяли участь представники місцевої влади, громадські діячі та віряни.

"На завершення служби митрополит Єпіфаній освятив води Дніпра й окропив присутніх свяченою водохресною водою", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, християни східного обряду 19 січня святкують Хрещення Господнє, або Богоявлення. У цей день мер Києва Віталій Кличко пірнув в ополонку в затоці біля парку Дружби народів. Він також закликав українців не пірнати в крижану воду без підготовки організму.