В Одессе расследуют убийство в пьяной драке 32-летнего военного-контрактника

Врачи не успели спасти военнослужащего – тот был доставлен в реанимацию спустя сутки после получения травм.

Военная прокуратура Одесского гарнизона приступила к расследованию обстоятельств гибели военнослужащего 11 отдельного мотопехотного батальона базирующегося в Одесской области. Имя погибшего солдата не приводится. Известно, что ему было 32 года и он служил по контракту.

Как сообщила во вторник, 19 января Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона у себя в Facebook, местная гарнизонная прокуратура открыла производство "по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть военнослужащего".

Уголовное производство начато по части второй, статьи 121 УК Украины, санкция по которой – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

"Предварительно установлено, что 15 января 2021 года между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки, произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения", – сообщается в публикации.

При этом, в прокуратуре отметили, что пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона только 17-го января, "где на следующий день скончался в реанимационном отделении от полученных травм".

В настоящее время выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и "другие обстоятельства трагедии". Кроме того, правоохранительными органами уже допрашиваются свидетели инцидента, а также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для его участников.

Ведомство уточнило, что досудебное расследование по указанному производству возложено на следователей Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, как сообщили на днях в Управлении по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, небоевые потери ВСУ в прошлом году в полтора раза превысили боевые. В частности, во время вооруженных столкновений на востоке Украины за год погибли 50 военнослужащих, а в военных частях по бытовым причинам скончались 79 человек.