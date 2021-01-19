В Одесі розслідують вбивство в п'яній бійці 32-річного військового-контрактника

Лікарі не встигли врятувати військовослужбовця — той був доставлений в реанімацію через добу після отримання травм.

Військова прокуратура Одеського гарнізону приступила до розслідування обставин загибелі військовослужбовця 11 окремого мотопіхотного батальйону, що базується в Одеській області. Ім'я загиблого солдата не розголошується. Відомо, що йому було 32 роки, і він служив за контрактом.

Як повідомила у вівторок, 19 січня Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Південного регіону у себе в Facebook, місцева гарнізонна прокуратура відкрила провадження "за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть військовослужбовця".

Кримінальне провадження розпочато за частиною другою, статті 121 КК України, санкція за якою — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

"Попередньо встановлено, що 15 січня 2021 року, між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої, стався конфлікт, в ході якого двоє з них побили свого товариша по службі 1988 року народження", — повідомляється в публікації.

При цьому, в прокуратурі зазначили, що потерпілий був доставлений у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону тільки 17-го січня, "де на наступний день помер в реанімаційному відділенні від отриманих травм".

В даний час з'ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця й "інші обставини трагедії". Крім того, правоохоронними органами вже допитуються свідки інциденту, а також призначений ряд судово-медичних експертиз для його учасників.

Відомство уточнило, що досудове розслідування за вказаним провадженням покладено на слідчих Подільського управління поліції Головного управління Нацполіціі в Одеській області.

Нагадаємо, як повідомили днями в Управлінні по зв'язках з громадськістю Збройних сил України, небойові втрати ЗСУ в минулому році в півтора рази перевищили бойові. Зокрема, під час збройних зіткнень на сході України за рік загинули 50 військовослужбовців, а у військових частинах з побутових причин померли 79 осіб.