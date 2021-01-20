В Киеве сохраняется "нездоровый" уровень загрязненности воздуха

Погода в ближайшие дни не будет способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.

По данным проекта "ЛУН Місто Air", утром 20 января индекс качества воздуха в Киеве составлял 162 балла, что соответствует уровню "нездоровый".

AQI — индекс качества воздуха, разработанный Агентством по охране окружающей среды США, он используется во многих странах мира. Чем больше значение индекса, тем выше уровень загрязнения воздуха и сильнее его негативное влияние на здоровье людей.

По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в период с 12 по 18 января в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро "Святошин");

диоксида серы – в 3,6-3,9 раза на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза – на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;

диоксида азота – в 5,5-7,2 раза на улицах Каунасской и инженера Бородина, площади Победы; в 4,0-4,8 раза – на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;

формальдегида – в 2,0-2,2 раза на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза – на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

В сравнении с предыдущей неделей уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько снизился, диоксидом серы – повысился, другими веществами – почти не изменился.

В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.

"Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", – сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.