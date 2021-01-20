У Києві зберігається "нездоровий" рівень забрудненості повітря

Погода найближчими днями не буде сприяти розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

За даними проєкту "ЛУН Місто Air", уранці 20 січня індекс якості повітря в Києві становив 162 бали, що відповідає рівню "нездоровий".

AQI — індекс якості повітря, розроблений Агентством з охорони навколишнього середовища США, він використовується у багатьох країнах світу. Чим більше значення індексу, тим вищий рівень забруднення повітря і сильніший його негативний вплив на здоров'я людей.

За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 12 по 18 січня в повітрі Києва відзначено перевищення гранично допустимих концентрацій:

зважених речовин (пилу) — в 1,1-1,2 рази на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро "Святошин");

діоксиду сірки — у 3,6-3,9 рази на Бессарабській площі, вулицях Каунаській, інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; у 2,3-3,4 рази — на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не виявлено;

діоксиду азоту — в 5,5-7,2 рази на вулицях Каунаській і інженера Бородіна, площі Перемоги; в 4,0-4,8 рази — на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 рази — на всіх постах, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено;

формальдегіду — у 2,0-2,2 рази на проспекті Перемоги, площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка і Каунаській; у 1,4-1,8 раза — на інших постах спостережень, крім проспекту Науки.

Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення повітря формальдегідом і діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки — підвищився, іншими речовинами — майже не змінився.

У найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

"Попередні прогнози стверджують, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але здебільшого це буде на сході країни. Наразі ЗМІ люблять вживати слово "аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було. Такі морози більш схожі на норму, єдине, що останні 20 років на території України трохи тепліші зими. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але якщо брати кліматичні норми — це не відхилення", — сказав синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.