В Полтаве установят памятник Симону Петлюре

Событие будет приурочено к 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов.

К 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов в Полтаве планируется установить памятник Симону Петлюре.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

"Имея неординарные организаторские и дипломатические способности, авторитет в армии и в правительстве Симон Петлюра возглавил Директорию Украинской Народной Республики и исполнял обязанности Главного атамана войск Украинской Народной Республики. Идеи Симона Петлюры украинцы возрождают уже в независимой Украине. Выдающаяся фигура Симона Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника ", – говорится в сообщении.

ОГА уже объявила открытый архитектурный конкурс на сооружение памятника, итоги которого объявят не позднее 10 июня.

Место сооружения должен согласовать градостроительный совет Полтавского горсовета.

В 2017 году памятник Симону Петлюре открыли в Виннице, которая в 1919 году была временной столицей УНР. Это был первый в Украине полноценный памятник Петлюре. В Киеве установлен барельеф на углу улицы Петлюры и бульвара Шевченко.

Симон Петлюра — украинский государственный, военный и политический деятель, публицист, литературный и театральный критик. Он родился в Полтаве в 1879 году. Петлюра учился в Полтавской духовной семинарии, откуда был исключён. Глава Директории Украинской народной республики в 1919 -1920 годах и главный атаман войск Украинской Народной Республики. Умер в 1926 году, и похоронен в Париже.

Напомним, в польском городе Скерневица открыли мемориал, посвященный 100-летию Варшавской битвы во время польско-советской войны 1920 года, который символизирует поддержку Польши другими странами в то время. Частью монумента является памятник главному атаману войск УНР Симону Петлюре.