У Полтаві встановлять пам'ятник Симону Петлюрі

Подія буде приурочена до 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

До 100-річчя Української революції 1917-1921 років у Полтаві планується встановити пам'ятник Симону Петлюрі.

Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної державної адміністрації.

"Маючи неординарні організаторські й дипломатичні здібності, авторитет в армії та в уряді Симон Петлюра очолив Директорію Української Народної Республіки і виконував обов'язки Головного отамана військ Української Народної Республіки. Ідеї Симона Петлюри українці відроджують вже в незалежній Україні. Видатна постать Симона Петлюри заслуговує вшанування в рідному місті зі спорудженням пам'ятника", — йдеться в повідомленні.

ОДА вже оголосила відкритий архітектурний конкурс на спорудження пам'ятника, підсумки якого оголосять не пізніше 10 червня.

Місце споруди повинна узгодити містобудівна рада Полтавської міськради.

У 2017 році пам'ятник Симону Петлюрі відкрили у Вінниці, яка в 1919 році була тимчасовою столицею УНР. Це був перший в Україні повноцінний пам'ятник Петлюрі. У Києві встановлено барельєф на розі вулиці Петлюри і бульвару Шевченка.

Симон Петлюра — український державний, військовий і політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Він народився в Полтаві в 1879 році. Петлюра навчався в Полтавській духовній семінарії, звідки був виключений. Глава Директорії Української Народної Неспубліки в 1919-1920 роках і Головний отаман військ Української Народної Республіки. Помер у 1926 році, і похований в Парижі.

Нагадаємо, у польському місті Скерневиці відкрили меморіал, присвячений 100-річчю Варшавської битви під час польсько-радянської війни 1920 року, який символізує підтримку Польщі іншими країнами в той час. Частиною монумента є пам'ятник Головному отаману військ УНР Симону Петлюрі.