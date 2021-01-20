Зеленский почтил память погибших на Донбассе военных

Церемония состоялась около здания Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Церемония состоялась около здания Минобороны. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, погибших в этот день в 2015-2020 годах.

В частности, почтили память 48 военнослужащих, которые погибли при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу.

"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалась, а в Украине наконец воцарился мир", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал у себя в Telegram большой пост в адрес украинских военных и добровольцев, принимавших участие в обороне Донецкого аэропорта.