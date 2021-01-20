Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Донбасі військових

Церемонія відбулася біля будівлі Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули цього дня в боях за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє Офіс президента.

Церемонія відбулася біля будівлі Міноборони. Було оголошено прізвища 51 захисника України, які загинули цього дня в 2015-2020 роках.

Зокрема, вшанували пам'ять 48 військовослужбовців, які загинули під час оборони Донецького аеропорту. Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін і салютували зі стрілецької зброї. Володимир Зеленський поклав квіти до Пам'ятного дзвону.

"Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами і селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які звучать біля Пам'ятного дзвона, не збільшувалася, а в Україні нарешті запанував мир", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський опублікував у себе в Telegram великий пост, присвячений українським військовим і добровольцям, які брали участь в обороні Донецького аеропорту.