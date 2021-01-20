В Шевченковском райсуде пояснили оправдание догхантера Святогора

Обвинение не смогло довести факт преступлений, а слова обвиняемого в эфирах не несли за собой никаких действий.

Святогор, кроме непосредственного участия в теле- и радиопередачах… любых действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, не совершал. То есть, он напрямую не фиксировал техническими средствами соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал на любые носители информации и не распространял их", — сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда.

В ходе судебного разбирательства, суд установил, что слова Алексея Святогора не представляют ни объективной, ни субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений. Поэтому его оправдали.

В пресс-службе подчеркивают, что Алексея Святогора не обвиняли в рамках уголовного дела в убийстве или жестоком обращении с животными.

Напомним, в понедельник 18 января суд оправдал догхантера Алексея Святогора.

Алексей Святогор получил скандальную славу благодаря своим многочисленным постам в соцсетях, в которых открыто говорил, что не видит ничего плохого в уничтожении бродячих животных. А также прямо и косвенно намекал на свое участие в этом.

Ранее в 2018 году киевская генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против Святогора. Ему грозило до 5 лет лишения свободы за пропаганду культа насилия и жестокости к бездомным животным.