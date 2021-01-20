У Шевченківському райсуді пояснили виправдання догхантерів Святогора

Обвинувачення не змогло довести факт злочинів, а слова обвинуваченого в ефірах не несли за собою ніяких дій.

"Святогор, крім безпосередньої участі в теле- і радіопередачах ... будь-яких дій, пов'язаних з виготовленням відеопродукції згаданих передач, не здійснював. Тобто, він прямо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо- та відеозаписи, які не монтував їх, не записував на будь-які носії інформації і не поширював їх ", — повідомляє прес-служба Шевченківського районного суду.

У ході судового розгляду, суд встановив, що слова Олексія Святогора не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів. Тому його виправдали.

У прес-службі наголошують, що Олексія Святогора не звинувачували в рамках кримінальної справи у вбивстві або жорстокому поводженні з тваринами.

Нагадаємо, в понеділок 18 січня суд виправдав догхантерів Олексія Святогора.

Олексій Святогор отримав скандальну славу завдяки своїм численним постам в соцмережах, в яких відкрито говорив, що не бачить нічого поганого у знищенні бродячих тварин. А також прямо і побічно натякав на свою участь в цьому.

Раніше в 2018 році київська генпрокуратура направила в суд обвинувальний акт проти Святогора. Йому загрожувало до 5 років позбавлення волі за пропаганду культу насильства і жорстокості до безпритульних тварин.