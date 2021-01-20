Убил, отрезал голову и закурил: в Одессе мужчина убил своего отца (фото, видео)
Одессит ходил по улице с отрубленной головой в руках.
В среду, 20 января, в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с отрубленной головой в руках. Он был обмотан человеческими внутренними органами.
Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
Отмечается, что на номер "102" поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за ним полицейские зашли в его квартиру, где нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Предварительно установлено, что мужчина убил отца и еще одного человека, личность которого устанавливается. Одному из погибших убийца вспорол живот, а другому отрубил голову, пишет Оdessa.online.
Преступление произошло на проспекте Небесной Сотни, 41, уточняет "Думская".
"Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", – рассказал журналисту издания один из жильцов дома.
На месте происшествия работают правоохранители. Подозреваемый задержан.
Открыто уголовное производство по п.2 ч.1 ст.115 УК Украины (убийство двух или более человек).
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Черниговской области приговорил мужчину и женщину к пожизненному заключению и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство супружеской пары.