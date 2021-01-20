Убил, отрезал голову и закурил: в Одессе мужчина убил своего отца (фото, видео)

Одессит ходил по улице с отрубленной головой в руках.

В среду, 20 января, в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с отрубленной головой в руках. Он был обмотан человеческими внутренними органами.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что на номер "102" поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за ним полицейские зашли в его квартиру, где нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что мужчина убил отца и еще одного человека, личность которого устанавливается. Одному из погибших убийца вспорол живот, а другому отрубил голову, пишет Оdessa.online.

Преступление произошло на проспекте Небесной Сотни, 41, уточняет "Думская".

"Голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил", – рассказал журналисту издания один из жильцов дома.

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На месте происшествия работают правоохранители. Подозреваемый задержан.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.1 ст.115 УК Украины (убийство двух или более человек).

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Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Черниговской области приговорил мужчину и женщину к пожизненному заключению и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство супружеской пары.