Убив, відрізав голову і закурив: в Одесі чоловік вбив свого батька (фото, відео)

Одесит ходив по вулиці з відрубаною головою в руках.

У середу, 20 січня, в Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрубаною головою в руках. Він був обмотаний людськими внутрішніми органами.

Про це повідомили в департаменті карного розшуку Нацполіціі.

Відзначається, що на номер "102" надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках. Прибувши за викликом, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під'їзд будинку. Слідом за ним поліцейські зайшли в його квартиру, де знайшли тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Попередньо встановлено, що чоловік убив батька і ще одну людину, особа якого встановлюється. Одному з загиблих вбивця розпоров живіт, а іншому відрубав голову, пише Оdessa.online.

Злочин стався на проспекті Небесної Сотні, 41, уточнює "Думська".

"Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками, тримає в руках голову людини, вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив", — розповів журналісту видання один з мешканців будинку.

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На місці події працюють правоохоронці. Підозрюваний затриманий.

Відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.1 ст.115 КК України (вбивство двох або більше осіб).

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Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Чернігівської області засудив чоловіка і жінку до довічного ув'язнення і 15 років позбавлення волі відповідно за вбивство подружньої пари.