Убив, відрізав голову і закурив: в Одесі чоловік вбив свого батька (фото, відео)
Одесит ходив по вулиці з відрубаною головою в руках.
У середу, 20 січня, в Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрубаною головою в руках. Він був обмотаний людськими внутрішніми органами.
Про це повідомили в департаменті карного розшуку Нацполіціі.
Відзначається, що на номер "102" надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках. Прибувши за викликом, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під'їзд будинку. Слідом за ним поліцейські зайшли в його квартиру, де знайшли тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.
Попередньо встановлено, що чоловік убив батька і ще одну людину, особа якого встановлюється. Одному з загиблих вбивця розпоров живіт, а іншому відрубав голову, пише Оdessa.online.
Злочин стався на проспекті Небесної Сотні, 41, уточнює "Думська".
"Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками, тримає в руках голову людини, вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив", — розповів журналісту видання один з мешканців будинку.
На місці події працюють правоохоронці. Підозрюваний затриманий.
Відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.1 ст.115 КК України (вбивство двох або більше осіб).
Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Чернігівської області засудив чоловіка і жінку до довічного ув'язнення і 15 років позбавлення волі відповідно за вбивство подружньої пари.