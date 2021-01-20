COVID-19 по числу смертей в Украине обошел болезни органов дыхания и нервной системы

Чаще, чем от коронавируса, умирали только от болезней систем кровообращения, новообразований и заболеваний пищеварения.

В январе-ноябре 2020 года в Украине умерли 549 192 украинца. Об этом сообщает Государственное управление статистики.

При этом из-за различных заболеваний умерли 523 780 человек, что составляет 95,4% от их общего числа. Коронавирусная инфекция вошла в пятерку болезней, из-за которых украинцы уходили из жизни.

Так, на первом месте в этом списке – болезни системы кровообращения – 354 515 случаев или 69,8% всех смертей. Из них ишемическая болезнь сердца – 254 664 случаев, алкогольная кардиомиопатия – 3 206 случаев, цереброваскулярные болезни – 70 126 случаев.

Далее идут новообразования, которые за вышеупомянутый период унесли жизни 71 323 человек. Это 12,99% от общего числа смертей по болезни.

Далее следует болезни органов пищеварения – 21 743 случая. Это 4,15% всех смертей. Притом алкогольная болезнь печени унесла 1 776 жизней.

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках – 18 049, 3,44% всех смертей в результате заболеваний.

На пятом месте – COVID-19, унесший за этот период жизни 14 534 жителей страны. Это 2,77% от общего числа смертей от болезни.

Далее по списку идут болезни органов дыхания (13 893), инфекционные и паразитарные болезни (6 295), болезни нервной системы (3 945), болезни мочеполовой системы (2 438), эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ (2 111), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (1 041), психические расстройства и расстройства поведения (900), врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии (878), болезни кожи и подкожной клетчатки (506), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (391), болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (175), беременность, роды и послеродовой период (43).

Напомним, что за 19 января в Украине зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.