Статистика коронавируса в Украине на 20 января: госпитализированы более 2 тысяч человек

Киев лидирует по количеству новых случаев COVID-19.

За сутки 19 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие сутки:

Госпитализированы — 2011 человек;

Летальных случаев — 212;

Выздоровели — 14 501 человека;

Осуществлено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 1 172 038 человек;

Выздоровели — 900 749 человек;

Летальных исходов — 21 258;

Проведено ПЦР-тестов — 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 606 случаев за сутки (124 240 всего);

Винницкая область — 178 (25 251);

Волынская область — 103 (35 567);

Днепропетровская область — 157 (64 915);

Донецкая область — 208 (42 199);

Житомирская область — 92 (42 850);

Закарпатская область — 76 (30 033);

Запорожская область — 423 (62 915);

Ивано-Франковская область — 149 (45 636);

Киевская область — 226 (66 714);

Кировоградская область — 39 (9 444);

Луганская область — 76 (13 182);

Львовская область — 195 (67 887);

Николаевская область — 114 (37 007);

Одесская область — 223 (79 233);

Полтавская область — 158 (41 544);

Ровенская область — 111 (44 318);

Сумская область — 103 (44 548);

Тернопольская область — 120 (36 382);

Харьковская область — 335 (75 368);

Херсонская область — 48 (19 875);

Хмельницкая область — 165 (42 599);

Черкасская область — 200 (44 330);

Черновицкая область — 198 (43 374);

Черниговская область — 80 (32 627).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 18 января было проведено 18734 ПЦР-тестирований, 20,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 4587 образцов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.