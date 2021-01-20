Статистика коронавируса в Украине на 20 января: госпитализированы более 2 тысяч человек
Киев лидирует по количеству новых случаев COVID-19.
За сутки 19 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.
Также за минувшие сутки:
- Госпитализированы — 2011 человек;
- Летальных случаев — 212;
- Выздоровели — 14 501 человека;
- Осуществлено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).
За все время пандемии в Украине:
- Заболело — 1 172 038 человек;
- Выздоровели — 900 749 человек;
- Летальных исходов — 21 258;
- Проведено ПЦР-тестов — 6 009 914.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 606 случаев за сутки (124 240 всего);
- Винницкая область — 178 (25 251);
- Волынская область — 103 (35 567);
- Днепропетровская область — 157 (64 915);
- Донецкая область — 208 (42 199);
- Житомирская область — 92 (42 850);
- Закарпатская область — 76 (30 033);
- Запорожская область — 423 (62 915);
- Ивано-Франковская область — 149 (45 636);
- Киевская область — 226 (66 714);
- Кировоградская область — 39 (9 444);
- Луганская область — 76 (13 182);
- Львовская область — 195 (67 887);
- Николаевская область — 114 (37 007);
- Одесская область — 223 (79 233);
- Полтавская область — 158 (41 544);
- Ровенская область — 111 (44 318);
- Сумская область — 103 (44 548);
- Тернопольская область — 120 (36 382);
- Харьковская область — 335 (75 368);
- Херсонская область — 48 (19 875);
- Хмельницкая область — 165 (42 599);
- Черкасская область — 200 (44 330);
- Черновицкая область — 198 (43 374);
- Черниговская область — 80 (32 627).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 18 января было проведено 18734 ПЦР-тестирований, 20,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 4587 образцов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.