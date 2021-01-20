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Статистика коронавируса в Украине на 20 января: госпитализированы более 2 тысяч человек

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коронавирус, украина, статистика, Covid-19, минздрав, 20 января
Фото: пресс-служба КГГА

Киев лидирует по количеству новых случаев COVID-19.

За сутки 19 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 161 ребенок и 239 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • Госпитализированы — 2011 человек;
  • Летальных случаев — 212;
  • Выздоровели — 14 501 человека;
  • Осуществлено тестирований за сутки — 45 790 (в том числе методом ПЦР — 26 792, методом ИФА — 18 998).

За все время пандемии в Украине:

  • Заболело — 1 172 038 человек;
  • Выздоровели — 900 749 человек;
  • Летальных исходов — 21 258;
  • Проведено ПЦР-тестов — 6 009 914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 606 случаев за сутки (124 240 всего);
  • Винницкая область — 178 (25 251);
  • Волынская область — 103 (35 567);
  • Днепропетровская область — 157 (64 915);
  • Донецкая область — 208 (42 199);
  • Житомирская область — 92 (42 850);
  • Закарпатская область — 76 (30 033);
  • Запорожская область — 423 (62 915);
  • Ивано-Франковская область — 149 (45 636);
  • Киевская область — 226 (66 714);
  • Кировоградская область — 39 (9 444);
  • Луганская область — 76 (13 182);
  • Львовская область — 195 (67 887);
  • Николаевская область — 114 (37 007);
  • Одесская область — 223 (79 233);
  • Полтавская область — 158 (41 544);
  • Ровенская область — 111 (44 318);
  • Сумская область — 103 (44 548);
  • Тернопольская область — 120 (36 382);
  • Харьковская область — 335 (75 368);
  • Херсонская область — 48 (19 875);
  • Хмельницкая область — 165 (42 599);
  • Черкасская область — 200 (44 330);
  • Черновицкая область — 198 (43 374);
  • Черниговская область — 80 (32 627).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 18 января было проведено 18734 ПЦР-тестирований, 20,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 4587 образцов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.