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Статистика коронавірусу в Україні станом на 20 січня: госпіталізовано більше 2 тисяч осіб

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коронавірус, Україна, статистика, Covid-19, мінохоронздоров&#39;я, 20 січня
Фото: пресс-служба КГГА

Київ лідирує за кількістю нових випадків COVID-19.

За добу 19 січня зафіксовано 4 383 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина і 239 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • Госпіталізовано — 2 011 осіб;
  • Летальних випадків — 212;
  • Одужали — 14 501 особа;
  • Здійснено тестувань за добу — 45 790 (зокрема методом ПЛР — 26 792, методом ІФА — 18 998).

За весь час пандемії в Україні:

  • Захворіло — 1 172 038 чоловік;
  • Одужали — 900 749 осіб;
  • Летальних випадків — 21 258;
  • Проведено ПЛР-тестів — 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • Київ — 606 випадків за добу (124 240 всього);
  • Вінницька область — 178 (25 251);
  • Волинська область — 103 (35 567);
  • Дніпропетровська область — 157 (64 915);
  • Донецька область — 208 (42 199);
  • Житомирська область — 92 (42 850);
  • Закарпатська область — 76 (30 033);
  • Запорізька область — 423 (62 915);
  • Івано-Франківська область — 149 (45 636);
  • Київська область — 226 (66 714);
  • Кіровоградська область — 39 (9 444);
  • Луганська область — 76 (13 182);
  • Львівська область — 195 (67 887);
  • Миколаївська область — 114 (37 007);
  • Одеська область — 223 (79 233);
  • Полтавська область — 158 (41 544);
  • Рівненська область — 111 (44 318);
  • Сумська область — 103 (44 548);
  • Тернопільська область — 120 (36 382);
  • Харківська область — 335 (75 368);
  • Херсонська область — 48 (19 875);
  • Хмельницька область — 165 (42 599);
  • Черкаська область — 200 (44 330);
  • Чернівецька область — 198 (43 374);
  • Чернігівська область — 80 (32 627).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 18 січня було проведено 18 734 ПЛР-тестувань, 20,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалося необробленим 4 587 зразків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауна) після 24 січня. З 25 січня на всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.