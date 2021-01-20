Статистика коронавірусу в Україні станом на 20 січня: госпіталізовано більше 2 тисяч осіб
Київ лідирує за кількістю нових випадків COVID-19.
За добу 19 січня зафіксовано 4 383 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина і 239 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- Госпіталізовано — 2 011 осіб;
- Летальних випадків — 212;
- Одужали — 14 501 особа;
- Здійснено тестувань за добу — 45 790 (зокрема методом ПЛР — 26 792, методом ІФА — 18 998).
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло — 1 172 038 чоловік;
- Одужали — 900 749 осіб;
- Летальних випадків — 21 258;
- Проведено ПЛР-тестів — 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- Київ — 606 випадків за добу (124 240 всього);
- Вінницька область — 178 (25 251);
- Волинська область — 103 (35 567);
- Дніпропетровська область — 157 (64 915);
- Донецька область — 208 (42 199);
- Житомирська область — 92 (42 850);
- Закарпатська область — 76 (30 033);
- Запорізька область — 423 (62 915);
- Івано-Франківська область — 149 (45 636);
- Київська область — 226 (66 714);
- Кіровоградська область — 39 (9 444);
- Луганська область — 76 (13 182);
- Львівська область — 195 (67 887);
- Миколаївська область — 114 (37 007);
- Одеська область — 223 (79 233);
- Полтавська область — 158 (41 544);
- Рівненська область — 111 (44 318);
- Сумська область — 103 (44 548);
- Тернопільська область — 120 (36 382);
- Харківська область — 335 (75 368);
- Херсонська область — 48 (19 875);
- Хмельницька область — 165 (42 599);
- Черкаська область — 200 (44 330);
- Чернівецька область — 198 (43 374);
- Чернігівська область — 80 (32 627).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 18 січня було проведено 18 734 ПЛР-тестувань, 20,6% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалося необробленим 4 587 зразків.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауна) після 24 січня. З 25 січня на всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.