COVID-19 за кількістю смертей в Україні обійшов хвороби органів дихання та нервової системи

Частіше, ніж від коронавірусу вмирали тільки від хвороб систем кровообігу, новоутворень та захворювань травлення.

У січні-листопаді 2020 року в Україні померло 549 192 українця. Про це повідомляє Державне управління статистики.

При цьому через різні захворюваня померли 523 780 осіб, що становить 95,4% від їх загального числа. Коронавірусна інфекція увійшла до п'ятірки хвороб, через які українці йшли з життя.

Так, на першому місці в цьому списку — хвороби системи кровообігу — 354 515 випадків або 69,8% всіх смертей. З них ішемічна хвороба серця — 254 664 випадків, алкогольна кардіоміопатія — 3 206 випадків, цереброваскулярні хвороби — 70 126 випадків.

Далі йдуть новоутворення, які за вищезгаданий період забрали життя 71 323 чоловік. Це 12,99% від загального числа смертей через хворобу.

Далі — хвороби органів травлення — 21 743 випадки. Це 4,15% всіх смертей. Притому алкогольна хвороба печінки забрала 1 776 життів.

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках — 18 049, 3,44% всіх смертей в результаті захворювань.

На п'ятому місці — COVID-19, що забрав за цей період життя 14 534 жителів країни. Це 2,77% від загального числа смертей від хвороби.

Далі за списком йдуть хвороби органів дихання (13 893), інфекційні та паразитарні хвороби (6 295), хвороби нервової системи (3 945), хвороби сечостатевої системи (2 438), ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (2 111), окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (1 041), психічні розлади і розлади поведінки (900), вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії (878), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (506), хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини (391), хвороби крові та кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму (175), вагітність, пологи і післяпологовий період (43).

Нагадаємо, що за 19 січня в Україні зафіксовано 4383 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина і 239 медпрацівників.