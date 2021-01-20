Нафтогаз запустил новый газопровод протяженностью 18,8 км

Новый газопровод объединяет два месторождения – "Чутовское" и "Розпашновское".

В январе дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустил новый газопровод протяженностью 18,8 км, который позволит обеспечить дополнительную добычу 150 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом говорится в сообщении на странице дивизиона в Facebook.

"Обновляем наземную инфраструктуру, чтобы эффективнее добывать газ из истощенных месторождений. В январе запустили в работу новый газопровод, который объединяет два месторождения "Чутовское" и "Розпашновское", – говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом работ стала дополнительная добыча 150 тыс. куб. м газа в сутки. Этого удалось достичь благодаря перенаправлению потока газа во внутренние сети компании, что позволило снизить рабочее давление на истощенном месторождении.

Строительство газопровода со всей необходимой инфраструктурой было осуществлено за 8 месяцев.

"Общая пропускная способность нового газопровода – 500 тыс. куб. м в сутки. Он обеспечит подачу газа для компримирования и комплексной подготовки на узловой Хрестищенской дожимной компрессорной станции. Расширение узких мест в наземной инфраструктуре – это необходимые решения для стабилизации добычи", – заявили в Нафтогазе.

Ранее сообщалось, что руководитель Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) подписал приказ о выдаче "Нафтогазу Украины" 20 спецразрешений на пользование недрами месторождений "Скифское" и "Дельфин". Разрешения предполагают разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря.