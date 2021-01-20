Нафтогаз запустив новий газопровід протяжністю 18,8 км

Новий газопровід об'єднує два родовища — "Чутівське" і "Розпашновське".

У січні дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобуванняк" запустив новий газопровід протяжністю 18,8 км, який дозволить забезпечити додатковий видобуток 150 тис. куб. м газу на добу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці дивізіону в Facebook.

"Оновлюємо наземну інфраструктуру, щоб ефективніше видобувати газ з виснажених родовищ. У січні запустили в роботу новий газопровід, який об'єднує два родовища" Чутівське "і" Розпашновське ", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що результатом робіт став додатковий видобуток 150 тис. куб. м газу на добу. Цього вдалося досягти завдяки перенаправленню потоку газу у внутрішні мережі компанії, що дозволило знизити робочий тиск на виснажене родовище.

Будівництво газопроводу з усією необхідною інфраструктурою було здійснено за 8 місяців.

"Загальна пропускна здатність нового газопроводу — 500 тис. куб. м на добу. Він забезпечить подачу газу для компримування і комплексної підготовки на вузлову Хрестищенську дотискну компресорну станцію. Розширення вузьких місць наземної інфраструктури — це необхідні рішення для стабілізації видобутку", — заявили в Нафтогазі.

Раніше повідомлялося, що керівник Державної служби геології і надр (Держгеонадра) підписав наказ про видачу "Нафтогазу України" 20 спецдозволів на користування надрами родовищ "Скіфське" і "Дельфін". Дозволи припускають розвідку і видобуток газу і нафти на шельфі Чорного моря.