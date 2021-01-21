Статистика коронавируса в Украине на 21 января: выздоровели почти 14 тысяч человек
Скончался 241 человек.
За сутки 20 января зафиксировано 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.
Также за минувшие сутки:
- Госпитализированы — 1811 человек;
- Летальных случаев — 241;
- Выздоровели — 13 981 человека;
- Осуществлено тестирований за сутки — 41 597 (в том числе методом ПЦР — 24 504, методом ИФА — 17 093).
За все время пандемии в Украине:
- Заболело — 1 177 621 человек;
- Выздоровели — 914 730 человек;
- Летальных исходов — 21 499;
- Проведено ПЦР-тестов — 6 034 418.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 595 новых случаев (124 835 всего);
- Винницкая область — 186 (25 437);
- Волынская область — 154 (35 721);
- Днепропетровская область — 295 (65 210);
- Донецкая область — 280 (42 479);
- Житомирская область — 184 (43 034);
- Закарпатская область — 127 (30 160);
- Запорожская область — 358 (63 273);
- Ивано-Франковская область — 177 (45 813);
- Киевская область — 235 (66 949);
- Кировоградская область — 41 (9 485);
- Луганская область — 124 (13 306);
- Львовская область — 337 (68 224);
- Николаевская область — 170 (37 177);
- Одесская область — 223 (79 456);
- Полтавская область — 244 (41 788);
- Ровенская область — 251 (44 569);
- Сумская область — 261 (44 809);
- Тернопольская область — 150 (36 532);
- Харьковская область — 302 (45 670);
- Херсонская область — 101 (19 976);
- Хмельницкая область — 202 (42 801);
- Черкасская область — 162 (44 492);
- Черновицкая область — 209 (43 583);
- Черниговская область — 215 (32 842).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 19 января было проведено 26792 ПЦР-тестирований, 21,9% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 5571 образец.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.