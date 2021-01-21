Статистика коронавируса в Украине на 21 января: выздоровели почти 14 тысяч человек

Скончался 241 человек.

За сутки 20 января зафиксировано 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.

Также за минувшие сутки:

Госпитализированы — 1811 человек;

Летальных случаев — 241;

Выздоровели — 13 981 человека;

Осуществлено тестирований за сутки — 41 597 (в том числе методом ПЦР — 24 504, методом ИФА — 17 093).

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 1 177 621 человек;

Выздоровели — 914 730 человек;

Летальных исходов — 21 499;

Проведено ПЦР-тестов — 6 034 418.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 595 новых случаев (124 835 всего);

Винницкая область — 186 (25 437);

Волынская область — 154 (35 721);

Днепропетровская область — 295 (65 210);

Донецкая область — 280 (42 479);

Житомирская область — 184 (43 034);

Закарпатская область — 127 (30 160);

Запорожская область — 358 (63 273);

Ивано-Франковская область — 177 (45 813);

Киевская область — 235 (66 949);

Кировоградская область — 41 (9 485);

Луганская область — 124 (13 306);

Львовская область — 337 (68 224);

Николаевская область — 170 (37 177);

Одесская область — 223 (79 456);

Полтавская область — 244 (41 788);

Ровенская область — 251 (44 569);

Сумская область — 261 (44 809);

Тернопольская область — 150 (36 532);

Харьковская область — 302 (45 670);

Херсонская область — 101 (19 976);

Хмельницкая область — 202 (42 801);

Черкасская область — 162 (44 492);

Черновицкая область — 209 (43 583);

Черниговская область — 215 (32 842).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 19 января было проведено 26792 ПЦР-тестирований, 21,9% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 5571 образец.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.