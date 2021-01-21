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Статистика коронавируса в Украине на 21 января: выздоровели почти 14 тысяч человек

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коронавирус, украина, статистика, новые случаи, 21 января
Фото: svoi.city

Скончался 241 человек.

За сутки 20 января зафиксировано 5583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • Госпитализированы — 1811 человек;
  • Летальных случаев — 241;
  • Выздоровели — 13 981 человека;
  • Осуществлено тестирований за сутки — 41 597 (в том числе методом ПЦР — 24 504, методом ИФА — 17 093).

За все время пандемии в Украине:

  • Заболело — 1 177 621 человек;
  • Выздоровели — 914 730 человек;
  • Летальных исходов — 21 499;
  • Проведено ПЦР-тестов — 6 034 418.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 595 новых случаев (124 835 всего);
  • Винницкая область — 186 (25 437);
  • Волынская область — 154 (35 721);
  • Днепропетровская область — 295 (65 210);
  • Донецкая область — 280 (42 479);
  • Житомирская область — 184 (43 034);
  • Закарпатская область — 127 (30 160);
  • Запорожская область — 358 (63 273);
  • Ивано-Франковская область — 177 (45 813);
  • Киевская область — 235 (66 949);
  • Кировоградская область — 41 (9 485);
  • Луганская область — 124 (13 306);
  • Львовская область — 337 (68 224);
  • Николаевская область — 170 (37 177);
  • Одесская область — 223 (79 456);
  • Полтавская область — 244 (41 788);
  • Ровенская область — 251 (44 569);
  • Сумская область — 261 (44 809);
  • Тернопольская область — 150 (36 532);
  • Харьковская область — 302 (45 670);
  • Херсонская область — 101 (19 976);
  • Хмельницкая область — 202 (42 801);
  • Черкасская область — 162 (44 492);
  • Черновицкая область — 209 (43 583);
  • Черниговская область — 215 (32 842).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 19 января было проведено 26792 ПЦР-тестирований, 21,9% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 5571 образец.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.