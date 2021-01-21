Статистика коронавірусу в Україні станом на 21 січня: одужали майже 14 тисяч осіб

Померла 241 особа.

За добу 20 січня зафіксовано 5 583 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини і 229 медпрацівників.

Також за минулу добу:

Госпіталізовано — 1 811 осіб;

Летальних випадків — 241;

Одужали — 13 981 осіб;

Протестовано за добу — 41 597 (зокрема методом ПЛР — 24 504, методом ІФА — 17 093).

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло — 1 177 621 особа;

Одужали — 914 730 осіб;

Летальних випадків — 21 499;

Проведено ПЛР-тестів — 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ — 595 нових випадків (124 835 всього);

Вінницька область — 186 (25 437);

Волинська область — 154 (35 721);

Дніпропетровська область — 295 (65 210);

Донецька область — 280 (42 479);

Житомирська область — 184 (43 034);

Закарпатська область — 127 (30 160);

Запорізька область — 358 (63 273);

Івано-Франківська область — 177 (45 813);

Київська область — 235 (66 949);

Кіровоградська область — 41 (9 485);

Луганська область — 124 (13 306);

Львівська область — 337 (68 224);

Миколаївська область — 170 (37 177);

Одеська область — 223 (79 456);

Полтавська область — 244 (41 788);

Рівненська область — 251 (44 569);

Сумська область — 261 (44 809);

Тернопільська область — 150 (36 532);

Харківська область — 302 (45 670);

Херсонська область — 101 (19 976);

Хмельницька область — 202 (42 801);

Черкаська область — 162 (44 492);

Чернівецька область — 209 (43 583);

Чернігівська область — 215 (32 842).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 19 січня було проведено 26 792 ПЛР-тестувань, 21,9% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 5 571 зразок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.