Статистика коронавірусу в Україні станом на 21 січня: одужали майже 14 тисяч осіб
Померла 241 особа.
За добу 20 січня зафіксовано 5 583 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини і 229 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- Госпіталізовано — 1 811 осіб;
- Летальних випадків — 241;
- Одужали — 13 981 осіб;
- Протестовано за добу — 41 597 (зокрема методом ПЛР — 24 504, методом ІФА — 17 093).
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло — 1 177 621 особа;
- Одужали — 914 730 осіб;
- Летальних випадків — 21 499;
- Проведено ПЛР-тестів — 6 034 418.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- Київ — 595 нових випадків (124 835 всього);
- Вінницька область — 186 (25 437);
- Волинська область — 154 (35 721);
- Дніпропетровська область — 295 (65 210);
- Донецька область — 280 (42 479);
- Житомирська область — 184 (43 034);
- Закарпатська область — 127 (30 160);
- Запорізька область — 358 (63 273);
- Івано-Франківська область — 177 (45 813);
- Київська область — 235 (66 949);
- Кіровоградська область — 41 (9 485);
- Луганська область — 124 (13 306);
- Львівська область — 337 (68 224);
- Миколаївська область — 170 (37 177);
- Одеська область — 223 (79 456);
- Полтавська область — 244 (41 788);
- Рівненська область — 251 (44 569);
- Сумська область — 261 (44 809);
- Тернопільська область — 150 (36 532);
- Харківська область — 302 (45 670);
- Херсонська область — 101 (19 976);
- Хмельницька область — 202 (42 801);
- Черкаська область — 162 (44 492);
- Чернівецька область — 209 (43 583);
- Чернігівська область — 215 (32 842).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 19 січня було проведено 26 792 ПЛР-тестувань, 21,9% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 5 571 зразок.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.