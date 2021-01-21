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Статистика коронавірусу в Україні станом на 21 січня: одужали майже 14 тисяч осіб

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коронавірус, Україна, статистика, нові випадки, 21 січня
Фото: svoi.city

Померла 241 особа.

За добу 20 січня зафіксовано 5 583 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини і 229 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • Госпіталізовано — 1 811 осіб;
  • Летальних випадків — 241;
  • Одужали — 13 981 осіб;
  • Протестовано за добу — 41 597 (зокрема методом ПЛР — 24 504, методом ІФА — 17 093).

За весь час пандемії в Україні:

  • Захворіло — 1 177 621 особа;
  • Одужали — 914 730 осіб;
  • Летальних випадків — 21 499;
  • Проведено ПЛР-тестів — 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • Київ — 595 нових випадків (124 835 всього);
  • Вінницька область — 186 (25 437);
  • Волинська область — 154 (35 721);
  • Дніпропетровська область — 295 (65 210);
  • Донецька область — 280 (42 479);
  • Житомирська область — 184 (43 034);
  • Закарпатська область — 127 (30 160);
  • Запорізька область — 358 (63 273);
  • Івано-Франківська область — 177 (45 813);
  • Київська область — 235 (66 949);
  • Кіровоградська область — 41 (9 485);
  • Луганська область — 124 (13 306);
  • Львівська область — 337 (68 224);
  • Миколаївська область — 170 (37 177);
  • Одеська область — 223 (79 456);
  • Полтавська область — 244 (41 788);
  • Рівненська область — 251 (44 569);
  • Сумська область — 261 (44 809);
  • Тернопільська область — 150 (36 532);
  • Харківська область — 302 (45 670);
  • Херсонська область — 101 (19 976);
  • Хмельницька область — 202 (42 801);
  • Черкаська область — 162 (44 492);
  • Чернівецька область — 209 (43 583);
  • Чернігівська область — 215 (32 842).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 19 січня було проведено 26 792 ПЛР-тестувань, 21,9% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 5 571 зразок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.