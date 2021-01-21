Уруский раскритиковал своего заместителя Немилостивого за скандал с полицейскими

Виталий Немилостивый извинился в комментариях под постом в Facebook.

Министр промышленности Олег Уруский раскритиковал на своей странице в Facebook своего заместителя Виталия Немилостивого, который попал в скандал с патрульной полицией.

"Недавно с заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины", — написал Уруский.

По его мнению, поступок замминистра – неприемлемый и подрывает авторитет представителя исполнительной власти.

"Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", — сказал министр.

Немилостивый извинился в комментариях.

"Примите мои извинения! Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизованной стране как сегодняшняя Украина и не должно вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновникам. С уважением ко всем!" – написал он.

Ранее заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого остановила полиция, заподозрившая последнего в вождении в нетрезвом состоянии.

Он отказался оформлять протокол и попытался скрыться с места происшествия: полицейские "скрутили" Немилостивого, когда тот пошел на прорыв.

Виталий Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики при председательстве Юлии Тимошенко (в 2007-2010 гг.) и Николае Азарове (в 2010-2011 гг.). В 2012-м Немилостивый избрался народным депутатом от "Батькивщины".

Сегодня Кабмин соберется на внеочередное совещание, чтобы рассмотреть увольнение Немилостивого.