Уруський розкритикував свого заступника Немілостівого за скандал із поліцейськими

Віталій Немілостівий вибачився в коментарях під постом у Facebook.

Міністр промисловості Олег Уруський розкритикував на своїй сторінці в Facebook свого заступника Віталія Немілостівого, який потрапив у скандал з патрульною поліцією.

"Нещодавно із заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, пов'язана з кричущим порушенням ним правил дорожнього руху і неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України", — написав Уруський.

На його думку, вчинок заступника Міністра — неприйнятний і підриває авторитет представника виконавчої влади.

"Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра. Тому найближчим часом мною та урядом буде вжито всіх необхідних кадрових рішень", — сказав Міністр.

Немілостівий вибачився в коментарях.

"Вибачте мені! Моя безвідповідальна поведінка неприпустима в цивілізованій країні як сьогоднішня Україна і не повинна викликати в суспільстві недовіру до уряду й чиновників. З повагою до всіх!" — написав він.

Раніше заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого зупинила поліція, яка запідозрила останнього в кермуванні в нетверезому стані.

Він відмовився оформлювати протокол і спробував утекти з місця події: поліцейські "скрутили" Немілостівого, коли той пішов на прорив.

Віталій Немілостівий був першим заступником Міністра промислової політики за часів головування Юлії Тимошенко (у 2007-2010 рр.) і Миколи Азарова (у 2010-2011 рр.). У 2012-му Немілостівого було обрано народним депутатом від "Батьківщини".

Сьогодні Кабмін збереться на позачергову нараду, щоб розглянути звільнення Немілостівого.