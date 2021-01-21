В МВД сообщили подробности инцидента с заместителем Уруского

Полиция передала в суд материалы против экс-замминистра.

В МВД сообщили подробности конфликта между патрульными и экс-заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым. Об этом МВД написало на своей странице в Facebook.

"Экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", — сказано в сообщении.

На предложение пройти тест алкоголь он отказался. Он сообщил полицейским, что является заместителем министра.

"При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должности, толкать патрульных и дергать за форменную одежду", — говорят в МВД.

Отметим, согласно данным камеры, видеосъемка инцидента с Немилостивым велась задолго до того, как инцидент появился в СМИ.

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К Немилостивому применили наручники согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции".

В его отношении составили админматериалы: по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании. Материалы направлены в суд.

Ранее заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого остановила полиция, заподозрившая последнего в вождении в нетрезвом состоянии.

Он отказался оформлять протокол и попытался скрыться с места происшествия: полицейские "скрутили" Немилостивого, когда тот пошел на прорыв.

Виталий Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики при председательстве Юлии Тимошенко (в 2007-2010 гг.) и Николае Азарове (в 2010-2011 гг.). В 2012-м Немилостивый избрался народным депутатом от "Батькивщины".

Кабинет министров на следующий день после появления видео в СМИ уволил Немилостивого.