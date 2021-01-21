У МВС повідомили подробиці інциденту із заступником Уруського

Поліція передала до суду матеріали проти екс-заступника Міністра.

У МВС повідомили подробиці конфлікту між патрульними і екс-заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим. Про це МВС написало на своїй сторінці у Facebook.

"Екіпаж київських патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме: порушив вимоги дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Під час спілкування виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп'яніння", — йдеться в повідомленні.

На пропозицію зробити тест на алкоголь він відмовився. Він повідомив поліцейським, що є заступником міністра.

"Під час розгляду адміністративної справи за порушення правил дорожнього руху, водій підійшов до патрульних, закинув у салон службового автомобіля ключі від свого авто і повідомив, що він йде звідси. Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Проте почав погрожувати посадою, штовхати патрульних і смикати за формений одяг ", — говорять в МВС.

Зазначимо, згідно з даними камери, відеозйомка інциденту з Немілостівим велася задовго до того, як інцидент з'явився в ЗМІ.

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До Немілостівого застосували наручники згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію".

Проти нього склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання. Матеріали направлено до суду.

Раніше заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого зупинила поліція, яка запідозрила останнього в кермуванні в нетверезому стані.

Він відмовився оформлювати протокол і спробував стекти з місця події: поліцейські "скрутили" Немілостівого, коли той пішов на прорив.

Віталій Немілостівий був першим заступником Міністра промислової політики за часів головування Юлії Тимошенко (у 2007-2010 рр.) і Миколи Азарова (у 2010-2011 рр.). У 2012-му Немілостівого було обрано народним депутатом від "Батьківщини".

Кабінет міністрів наступного дня після появи відео в ЗМІ звільнив Немілостівого.