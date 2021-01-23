Новый этикет. Как вести себя на деловой встрече и строить социальные связи в период пандемии

Почему принц Чарльз здоровается по-индийски, как правильно сморкаться в маске и почему лучше не делиться в обществе своей историей болезни. Эксперты по этикету рассказали Фокусу о новых правилах приличия.

11 марта 2020 года принц Уэльский Чарльз вручал британской молодежи премию за достижения, учрежденную его именным фондом Prince’s Trust. Когда принц приехал в лондонский театр "Палладиум", где проходило награждение, он попал в неловкую ситуацию. Выйдя из машины, Чарльз протянул руку одному из организаторов церемонии, однако в последний момент спохватился, одернул ее и сложил ладони вместе наподобие традиционного индийского приветствия намасте. Через минуту та же ситуация повторилась уже с другим представителем фонда, и принц Чарльз был так впечатлен этим казусом, что позже в приветственной речи упомянул о том, как трудно все время помнить о запрете рукопожатий.

Принц Чарльз не единственный, кто оказался в такой ситуации. Согласно исследованию шотландского правительства, до 80% населения региона испытывали неловкость, следуя пандемическим ограничениям. Запрет прикосновений, масочный режим и требование соблюдать дистанцию привели к изменениям этикета, норм поведения, принятых при деловых встречах и в общественных местах.

Улыбаемся и машем

Особенность нынешнего ковидного этикета в том, что противоэпидемические ограничения не просто добавились к уже существующим правилам, они стали одним из главных критериев оценки человека или организации.

"Если вы приходите в офис, где есть маски, перчатки и соблюдается дистанция, то понимаете, что имеете дело с серьезной компанией. А если человек или организация игнорируют ограничения, это может быть маркером того, как мы будем строить с ними отношения", — говорит Ирина Губеладзе, психолог, президент Ассоциации политических психологов Украины.

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В качестве нового критерия ковидные ограничения повлияли на традиционные элементы собственно деловых встреч. Как отмечает Анна Чаплыгина, эксперт по этикету и моделированию поведения, сейчас приходить в маске на встречу считается хорошим тоном. Это показывает заботу человека об окружающих и уважение к их границам. Если раньше беседу начинали с вводных диалогов о погоде, то теперь важно проговорить противоэпидемические правила встречи.

"Сейчас прийти к незнакомому человеку без маски — все равно что с мечом наголо. Далее мы проговариваем, все ли согласны снимать маски, и только потом делаем это. Если сначала снять маску, а потом сказать об этом, вы оттолкнете людей", — объясняет эксперт.

До пандемии такие вещи, как налаживание контакта между людьми, создание доверительной обстановки ассоциировались прежде всего с сокращением физической дистанции. Сейчас это сделать труднее, ведь участники встречи вынуждены сидеть друг от друга на расстоянии в полтора метра с закрытыми масками лицами, обходиться без рукопожатий и тем более — объятий. Однако, по мнению Анны Чаплыгиной, благодаря ковидным ограничениям арсенал этикетных приемов расширяется. К примеру, рукопожатие — далеко не единственная форма приветствия. С равным успехом можно сказать "Добрый день", слегка поклониться или использовать намасте, как принц Чарльз.

Также пандемия показала, как добиваться эффективной коммуникации. С маской общение дается труднее, ведь видны только глаза, а голос заглушается или вовсе не слышен, если говорить тихо. Чаплыгина советует разговаривать четче и громче и даже под маской улыбаться — собеседник увидит это по глазам, контакт будет налажен.

Запретная тема

Вопросы личной гигиены и здоровья было не принято обсуждать в доковидное время, в 2020 году они стали одной из топовых тем. Даже такие респектабельные издания, как The Washington Post, всерьез рассуждали о том, как правильно высморкаться в маске: нужно это сделать прямо в маску и сразу надеть чистую. Информация о здоровье распространяется буквально всеми — от тематических правительственных рекомендаций до историй пользователей соцсетей о перенесенном коронавирусе.

Эксперты, опрошенные Фокусом, настаивают: даже сейчас, во время эпидемии, выносить в публичную плоскость истории болезни уместно, только если они информативны и полезны для читателей. В остальных случаях вы рискуете отпугнуть аудиторию, которая уже много раз слышала подобные рассказы.

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Анна Чаплыгина отмечает, что при личных встречах на светских мероприятиях сейчас, как и прежде, не нужно говорить о перенесенной болезни. Хотя бы потому, что люди будут стараться отодвинуться подальше от вас из соображений безопасности. Собственно, следует придерживаться традиционного запрета, который распространяется на пять тем разговора: политику, деньги, секс, религию и здоровье, потому что они могут быть потенциально конфликтными в общении с незнакомым человеком, чью позицию вы не знаете.

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"Например, кто-то говорит, что COVID-19 — это всемирный заговор, а у вас от коронавируса недавно умер родственник. Дальше с этим человеком вы не будете говорить ни о каких делах, потому что уже друг друга невзлюбили. Вот почему на эти темы если и говорят, то только в том случае, когда собираются на них зарабатывать", — рассказала Чаплыгина.

С другой стороны, эксперты видят положительный эффект интенсивных обсуждений темы здоровья. Плюс в том, что внимание широкой общественности обратили на, казалось бы, элементарные, но далеко не для всех очевидные вещи: необходимость часто мыть руки, закрывать рот при чихании, соблюдать дистанцию. Анна Чаплыгина надеется, что и в постковидное время люди будут спрашивать разрешения на объятия и другие жесты для сокращения дистанции и научатся проговаривать свои потребности.

Ирина Губеладзе считает полезной практику носить маску, если человек заболел, как знак уважения к здоровью окружающих.

Или-или

Практически с самого начала пандемии эксперты разных областей высказываются о том, каким будет постковидный мир. Чаще всего звучат мрачные прогнозы о безвозвратных изменениях в обществе. Философ и футуролог Фрэнсис Фукуяма говорит о том, что общество утрачивает доверие к институтам власти, которые не сумели спасти людей, и этот процесс усилится. По мнению Джеймса Маники, директора аналитического McKinsey Global Institute, неравенство между слоями общества расширится, а экономика из глобальной превратится в региональную из-за закрытых границ. Билл Гейтс, основатель Microsoft, заявляет, что мир еще долго не придет в норму, а из-за страха заболеть поведение людей будет консервативным, ради личной безопасности они пожертвуют контактами.

Сейчас прийти к незнакомому человеку без маски — всё равно что с мечом наголо

Побочные эффекты пандемии для деловой сферы не ограничиваются нарушением логистики и падением прибылей во время карантина. Нередко бизнес работает и развивается благодаря личным связям и командной деятельности.

Но в 2020 году количество мероприятий резко сократилось и вместе с этим нарушились каналы коммуникации, которыми могли бы воспользоваться предприниматели.

"В бизнесе личный контакт всегда важнее и активнее любого виртуального. Нам достаточно однажды выпить кофе на конференции, и потом в переписке мы гораздо быстрее соглашаемся с идеями друг друга, потому что ранее друг друга уже увидели и почувствовали. Онлайн-мероприятия дают знания, но не контакты. Получается, что мы нигде не встречаемся с людьми другой "породы", другой сферы и интересов. Из-за отсутствия социального пересечения предприниматели среднего класса потеряли шанс достучаться до потенциальных инвесторов и развивать свое дело", — опасается Анна Чаплыгина.

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Если говорить о настроениях и поведении общества в постковидном мире в целом, то единственные, кто делает оптимистические прогнозы, — это психологи. И зарубежные, и отечественные эксперты утверждают: люди с готовностью вернутся к доковидной норме, поскольку у них включатся механизмы компенсации.

"После долгого сидения взаперти люди будут легче позволять себе все то, от чего они удерживаются сейчас: походы в кино, в ресторан, путешествия. Мы обычно думаем, что еще успеем все это сделать, но из нашей жизни уже выпал один год. И когда в следующий раз откроются границы, многие ощутят, что откладывать не стоит, ведь еще в феврале 2020-го мы не могли предугадать пандемию и сейчас не знаем, что будет завтра", — говорит Ирина Губеладзе. По ее мнению, эту тенденцию усилит то обстоятельство, что во время карантина у людей забрали право на свободное передвижение. На такие авторитарные запреты люди часто отвечают тем, что из принципа бросаются реализовывать свои права и потребности, невзирая ни на что.

Этикет в нюансах

Анна Чаплыгина, эксперт по этикету и моделированию поведения, объясняет детали новых правил приличий

[ + – ] Анна Чаплыгина, эксперт по этикету и моделированию поведения

Масочный дресс-код

На маски распространяются традиционные правила дресс-кода. Главное из них — шаблона нет, для разных индустрий действуют разные нормы. Деловой стиль предполагает однотонную маску под цвет костюма. Представители модной индустрии могут носить маски от fashion-брендов. В креативных индустриях допустимы яркие маски с провокативными слоганами. Представителям IT-сферы подойдет удобная, возможно, многоразовая маска с шуткой, понятной только айтишникам.

Открытое или закрытое лицо

На встречу нужно изначально приходить в маске и оговаривать со всеми участниками, как будет проходить дальнейшее общение. Если участники договариваются, что им удобнее говорить без масок, их снимают. Разговор об этом должен инициировать хозяин территории. Если кто-то из участников встречи останется в маске, это нормально, и он не обязан оправдываться и объяснять свои действия, поскольку у него могут быть личные причины тщательно соблюдать режим — к примеру, маленький ребенок, пожилой родственник.

Приветствия

Старайтесь удержаться от рукопожатий. В начале встречи всегда есть пауза длиной со вдох. Если в этот момент человек протягивает вам руку, а вы замешкались, для него это будет понятным знаком, что жать руку не нужно. Вместо этого можно сказать "Прошу прощения" и убрать руку. Если рукопожатия не избежать, то после него не трогайте лицо, уши, глаза. Выдержите 10–15 минут, ни к чему не прикасаясь, и только после этого мойте руки. Будет крайне неприлично сразу после рукопожатия убегать в уборную или публично дезинфицировать руки — это все равно, что сказать, что вы не доверяете человеку.

Чем заменить рукопожатие