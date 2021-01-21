Врачи борются за жизни двух жильцов сгоревшего дома престарелых в Харькове

У одного пострадавшего ожоги, у второго – отравление угарным газом. Еще двое госпитализированных не пострадали, но сами по себе не ходят.

С пожара в частном пансионате "Золотое время" в Харькове забрали четверых пострадавших, а не девять, как сообщалось ранее. Об этом заявил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта, его слова передает "ХС | Харьков".

"Ожоги один — в "четверку", один с отравлением — во вторую (больницу — ред.) и два целых в семнадцатую (больницу – ред.), переселяем. Они лежачие больные, хосписные", — сказал Забашта.

Он отметил, что информации о якобы девяти пострадавших, о которой ранее сообщили в мэрии, у него нет.

Напомним, что в четверг, 21 января, дом престарелых в Харькове, расположенный по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, охватил пожар. Как сообщило Управление ГСЧС в Харьковской области, на месте пожара уже обнаружено 15 тел.

На пожар в доме престарелых в Харькове уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Знаю, что спасатели с первых минут пребывают на месте и тушат пожар. Поручаю Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмом предотвращения подобных чрезвычайных происшествий в будущем", – заявил Зеленский.

Он также поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП и как можно быстрее ответить на вопрос о причинах трагедии и ее виновниках.