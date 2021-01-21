Лікарі борються за життя двох мешканців згорілого будинку для літніх людей у Харкові

В одного постраждалого опіки, у другого — отруєння чадним газом. Ще двоє госпіталізованих не постраждали, але наразі не ходять.

З пожежі в приватному пансіонаті "Золотий час" у Харкові забрали чотирьох постраждалих, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Про це заявив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта, його слова передає "ХС | Харків".

"Опіки один — у "четвірку" , один з отруєнням — у другу (лікарню — ред.) І два цілих у сімнадцяту (лікарню — ред.), переселяємо. Вони лежачі хворі, хоспісні", — сказав Забашта.

Він зазначив, що інформації про нібито дев'ять постраждалих, про яку раніше повідомили в мерії, у нього немає.

Нагадаємо, що в четвер, 21 січня, будинок для людей літнього віку в Харкові, розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, охопила пожежа. Як повідомило Управління ДСНС у Харківській області, на місці пожежі вже виявлено 15 тіл.

На пожежу в будинку для літніх людей в Харкові вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Знаю, що рятувальники з перших хвилин перебувають на місці і гасять пожежу. Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій для з'ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних подій у майбутньому", — заявив Зеленський.

Він також доручив голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП та як можна швидше відповісти на запитання про причини трагедії та її винуватців.