Укрзализныця назвала самый популярный маршрут 2020 года

Маршрутом Киев-Харьков-Киев воспользовались более 700 тысяч пассажиров.

Укрзализныця в прошлом году перевезла более 16 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

При этом самым популярным стал маршрут Киев-Харьков-Киев, которым воспользовались 712,7 тысячи пассажиров.

На второй позиции оказался маршрут Киев-Львов-Киев (652,8 тысячи пассажиров), на третьей – Киев-Днепр-Киев (561,8 тысячи), на четвертой – Киев-Винница-Киев (472,6 тысячи), на пятой – Киев-Одесса-Киев (383,5 тысячи).

Кроме того, в 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ было перевезено 2,35 млн пассажиров.

"Самым популярным направлением также стал маршрут Киев-Харьков", — добавили в Укрзализныце.

Отметим, год назад УЗ назвала самое популярное железнодорожное направление на Запад. На протяжении 2019 года УЗ перевезла в страны Европейского союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% выше показателей 2018 года. А поезд Киев-Москва стал самым прибыльным в 2019 году.