Укрзалізниця назвала найпопулярніший маршрут 2020 року

Маршрутом Київ-Харків-Київ скористалися понад 700 тисяч пасажирів.

Укрзалізниця в минулому році перевезла понад 16 мільйонів пасажирів у поїздах далекого прямування.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

При цьому найпопулярнішим став маршрут Київ-Харків-Київ, яким скористалися 712,7 тисяч пасажирів.

На другій позиції опинився маршрут Київ-Львів-Київ (652,8 тисячі пасажирів), на третьому — Київ-Дніпро-Київ (561,8 тисяча), на четвертій — Київ-Вінниця-Київ (472,6 тисячі), на п'ятій — Київ-Одеса-Київ (383,5 тисячі).

Крім того, у 2020 році швидкісними поїздами Інтерсіті та Інтерсіті + було перевезено 2,35 млн пасажирів.

"Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ-Харків", — додали в Укрзалізниці.

Зазначимо, що рік тому УЗ назвала найпопулярніший залізничний напрям на Захід. Протягом 2019 року УЗ перевезла в країни Європейського союзу і назад 942,1 тисячі пасажирів, що на 14,9% вище показників 2018 року. А поїзд Київ-Москва став найприбутковішим у 2019 році.