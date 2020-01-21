Перемышль – самое популярное железнодорожное направление на Запад
2020-01-21 18:24:27
В страны ЕС и обратно "Укрзализныця" (УЗ) перевезла почти 950 тысяч пассажиров
На протяжении 2019 года УЗ перевезла в страны Европейского союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% выше показателей 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении.
Самым популярным стал маршрут "Киев – Перемышль". По нему было перевезено 482 тыс. пассажиров.
На втором месте "Киев – Варшава", который выбрали 61 тыс. пассажиров, далее идут "Одесса – Перемышль" (59 тыс. пассажиров) и "Киев – Рига" (24 тыс.).
Ранее УЗ сообщила, что за время нынешних зимних праздников в поездах дальнего следования и скоростных она перевезла более 3,3 млн пассажиров. Это на 6,5% больше показателя прошлого года.
А в конкурсе по избранию страховщика, который будет предоставлять услуги обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте, принимают участие 9 компаний: "Универсальная", "Родная", "ТАСТА-Гарантия", "ИнтерЭкспресс", "Интер-Полис", УПСК, "Нефтегазстрах", "Альфа Страхование" и "Международная страховая компания".
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 20 января в поезде №43 "Киев – Ивано-Франковск" четверо пассажиров избили 50-летнего проводника. Им не понравилась просьба не курить в тамбуре.
- Бывший народный депутат, член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко заявил, что не знает, какая у него зарплата: "Еще не платили".
- В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, в котором предлагают отменить норму о налоге на землю для УЗ.