НАБУ обвинило САП в повторном закрытии дела "Роттердам+"

Детективы уже готовят жалобу на имя руководителя САП с требованием обжаловать незаконное решение коллег.

Решение о закрытии дела принял тот же прокурор, что и в первый раз — Виталий Пономаренко, — сообщает пресс-служба НАБУ.

"Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение и готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП относительно таких действий прокурора. Надеемся на оперативное рассмотрение", — идется в сообщении НАБУ.

Как сообщает Виталий Шабунин, в НАБУ неоднократно просили Венедиктову заменить прокурора, который ведет дело по "Роттердам+", но она этого не сделала. Таким образом расследование снова закрыто.

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"Роттердам+" — это формула расчета цены на уголь, которая действовала с марта 2016 до мая 2019 года. "Роттердам+" стал выполнением рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 обязал Национальную комиссию регулирования тарифов отойти от ручного управления ценами на энергетический уголь. Комитет также рекомендовал прозрачную европейскую методологию формирования цен.

Напомним, ранее в НАБУ заявляли, что расследование "Роттердам+" саботирует Офис генерального прокурора. Несмотря на доказательства, которые были у детективов НАБУ, дело стояло на месте.

18 декабря 2020 года стало известно, что Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле цены на уголь из-за отсутствия состава преступления.