НАБУ звинуватило САП у повторному закритті справи "Роттердам +"

Детективи вже готують скаргу на ім'я керівника САП з вимогою оскаржити незаконне рішення колег.

Рішення про закриття справи ухвалив той же прокурор, що і в перший раз — Віталій Пономаренко, — повідомляє прес-служба НАБУ.

"Прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу" Роттердам + ". НАБУ оскаржить це незаконне рішення і готує скаргу на ім'я в.о. керівника САП щодо таких дій прокурора. Сподіваємося на оперативний розгляд", — йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомляє Віталій Шабунін, у НАБУ неодноразово просили Венедіктову замінити прокурора, який веде справу по "Роттердам +", але вона цього не зробила. Таким чином розслідування знову закрите.

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"Роттердам +" — це формула розрахунку ціни на вугілля, яка діяла з березня 2016 по травень 2019 року. "Роттердам +" став виконанням рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще в 2015 зобов'язав Національну комісію регулювання тарифів відійти від ручного управління цінами на енергетичне вугілля. Комітет також рекомендував прозору європейську методологію формування цін.

Нагадаємо: раніше в НАБУ заявляли, що розслідування "Роттердам +" саботує Офіс генерального прокурора. Незважаючи на докази, які були у детективів НАБУ, справа стояла на місці.

18 грудня 2020 року стало відомо, що Антимонопольний комітет закрив справу за формулою ціни на вугілля через відсутність складу злочину.