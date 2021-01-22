Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования России открыли огонь из снайперского оружия. Один украинский военных погиб. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"21 января вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" — сказано в сообщении.

В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", — заявили в штабе ООС.

ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы. О нарушениях со стороны врага проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, в 2020 году в рядах Вооруженных сил Украины в результате боевых действий погибли 50 военнослужащих, в то время как небоевые потери составили 79 человек.