Окупанти на Донбасі вбили українського військового

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Росії відкрили вогонь зі снайперської зброї. Один український військових загинув. Про це повідомляє Оперативно-тактична угруповання "Схід" у Facebook.

"21 січня озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід " — йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Обʼєднаних сил.

"Унаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування обʼєднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого воїна", — заявили в штабі ООС.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріл. Про порушення зі сторони ворога проінформовані представники ОБСЄ.

Нагадаємо, у 2020 році в рядах Збройних сил України в результаті бойових дій загинули 50 військовослужбовців, водночас небойові втрати склали 79 осіб.