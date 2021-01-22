Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент отметил, что в этом году мы встречаем День Соборности с чувством глубокой скорби по украинцам, погибшим во время пожара в Харькове.

Президент Владимир Зеленский считает, что фраза из универсала об объединении УНР и ЗУНР "Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины" сейчас вызывает широкий спектр эмоций:

радость от объединения Украины;

гордость за предков;

сожаление, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости, чтобы сохранить независимую Украину;

боль, ведь Крым и часть Донбасса оторваны от Украины;

уверенность, что "вместе станем творцами нового акта соединения".

Об этом говорится в поздравлении-обращении, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Зеленский призвал учиться различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других – тех, "кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата".

Президент отметил, что в этом году "мы встречаем День Соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданами, погибшим во время пожара в Харькове".

День Соборности Украины – государственный праздник, который отмечается ежегодно, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. В этот же день, но на год раньше – 22 января 1918 года – был подписан IV универсал Центральной рады, провозгласивший независимость УНР от Советской России.

Напомним, ожидается, что Зеленский 22 января посетит нелегальный дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, после чего отправится на заседание специальной комиссии.