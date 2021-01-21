"Из-за пожара в доме престарелых": Зеленский приедет в Харьков 22 января - СМИ

По предварительной информации, Зеленский посетит нелегальный дом для пожилых, где погибли 15 человек, после чего отправится на заседание специальной комиссии.

Издание Depo со ссылкой на источники в правоохранительных органах Харьковской области сообщило, что 22 января в Харьков якобы приедет президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он будет в городе после 10:00.

По предварительной программе, Зеленский посетит частный пансионат для престарелых, пожар в котором унес жизни 15 человек. После этого глава государства планирует принять участие в выездном заседании специальной госкомиссии, которая была создана во время внеочередного заседания Кабмина по этому же вопросу.

Сообщается, что Зеленский пробудет в Харькове один день.

Telegram-канал "Харьков NOW" со ссылкой на свой источник в Харьковской облгосадминистрации также написал о том, что Зеленский приедет в город 22 января. По их информации, глава Харьковской ОГА Айна Тымчук "уже получила выговор" из-за ЧП.

"Губернатор Харьковской области уже получила выговор. В Офисе Президента очень недовольны обстоятельствами этой трагедии, которая в очередной раз кидает негатив на власть из-за расхлябанности в противопожарном секторе", — сообщил источник в ХОГА Telegram-каналу.

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Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

Одним из первых на трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу. Позже было озвучено имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.