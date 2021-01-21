Пожар в доме престарелых в Харькове: 22 января объявили днем траура

Трагедия в пансионате унесла жизни 15 человек.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за пожара в доме престарелых, который унес жизни 15 человек, 22 января в городе будет траур по погибшим. Об этом он заявил во время экстренного совещания в Харьковском городском совете, трансляцию которого вело "Суспільне".

"22 января в Харькове объявлен день траура по погибшим в пансионате для пожилых людей", — сказал Терехов.

Отметим, трагедия в доме для престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики борются за жизни пострадавших.

На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что созывает внеочередное заседание правительства по этому вопросу. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу. Также планировалось задержать управляющего учреждением.