Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина из-за пожара в доме престарелых в Харькове

Премьер-министр сообщил, что по поручению Зеленского будет создана госкомиссия для расследования причин трагедии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram, что из-за пожара в доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек, созывается внеочередное заседание Кабинета министров.

"На месте работают спасатели. Известно о 15 погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким", — написал Шмыгаль.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского будет создана специальная государственная комиссия, которая будет расследовать причины происшествия. Возглавить ее должен министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

[ + – ]

Отметим, пожар в харьковском доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, вспыхнул 21 января. Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших.

На трагедию уже отреагировал и Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП.

По информации "Суспільного", по состоянию на 16:14 пожар был локализирован.