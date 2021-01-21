Шмигаль скликає позачергове засідання Кабміну через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові

Прем'єр-міністр повідомив, що за дорученням Зеленського буде створена держкомісія для розслідування причин трагедії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своєму каналі в Telegram, що через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, яка забрала життя 15 осіб, скликається позачергове засідання Кабінету міністрів.

"На місці працюють рятувальники. Відомо про 15 загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким", — написав Шмигаль.

Він зазначив, що за дорученням президента Володимира Зеленського буде створена спеціальна державна комісія, яка розслідуватиме причини події. Очолити її має міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

[ + – ]

Зазначимо, що пожежа в харківському будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, спалахнула 21 січня. Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих.

На трагедію вже відреагував і Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП.

За інформацією "Суспільного", станом на 16:14 пожежу було локалізовано.