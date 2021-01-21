Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: 22 cічня оголосили днем жалоби

Трагедія в пансіонаті забрала життя 15 людей.

Виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що через пожежу в будинку для літніх людей, який забрав життя 15 осіб, 22 січня в місті буде траур за загиблими. Про це він заявив під час екстреної наради в Харківській міській раді, трансляцію якої вело "Суспільне".

"22 січня в Харкові оголошено день жалоби за загиблими в пансіонаті для літніх людей", — сказав Терехов.

Зазначимо, що трагедія в будинку для людей літнього віку, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики борються за життя постраждалих.

На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду з цього питання. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під варту. Також планувалося затримати керівника установою.